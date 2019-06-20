Bel fıtığına genç mezunlar çare oldu

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Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün çiçeği burnunda mezunları Kayserili Kemal Eren Cengiz ile Tokatlı Hüseyin Ergin öğrencilik yıllarında bel fıtığı üzerine 2015 yılında bir proje geliştirdi. Mezun olduktan sonra projelerine Yıldız Teknopark'ta daha da ileriye taşıyan gençler Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Tekno-girişim Sermayesi desteği, TÜBİTAK'tan ise KOBİ Ar-Ge başlangıç desteği almaya hak kazandı. Bel fıtığını ameliyata gerek kalmadan tedavi etmeyi amaçlayan projenin tüm güvenilirlik testleri tamamlandı. CE belgesi almaya hak kazanan cihaz, 27 Temmuz'da İngiltere'de Türkiye'yi temsil edecek.Aynı zamanda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Mühendis Kemal Eren Cengiz Spina Trak adını verdikleri cihazı 4 yıllık bir çalışma sonucunda ürettikleri anlattı. Cengiz "Spina Trak'ın robotik çekme tedavi sistemi, akut veya kronik boyun ve sırt ağrılarını ortadan kaldırma ve omurga rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılıyor. Sistemin temel amacı omurlar arasını açarak disklerin iç basıncını azaltmak. Spina Trak robotik çekme cihazı çekme kuvvetini tüm omurgaya değil, sadece rahatsız olan omurlar arasına uyguluyor. Böylece hastalar anatomiye uygun olarak pozisyonlanabiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak kullanılabilen korse ısıtma sistemi, tedavi süresince kas spazmını önlüyor. Spina Trak hasta pozisyonlama, yüzeysel ısıtma gibi avantajlarla en gelişmiş çözümü sunuyor. İstatistiklere göre her 100 kişiden 90'ı omurga rahatsızlıklarından muzdarip. Ürettiğimiz Spina Trak cihazı bel fıtığı rahatsızlığını ameliyatsız şekilde tedavi edecek" diye konuştu. Medipol Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ile klinik araştırma çalışmaları sürdürülen Spina Trak, Eylül ayında Avrasya Hastanesine kurularak hastalara hizmet vermeye başlayacak.