Teneffüs süresi 15 dakika oluyor

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatil uygulamasının ardından yeni bir düzenlemeyi daha hayata geçirerek öğrencilere ikinci bir müjde verdi. İlkokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı. Ders süreleri ise 40 dakika olmaya devam edecek. İkili eğitim veren eğitim kurumlarında da teneffüs süreleri en az 10 dakika olacak."Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikte teneffüs sürelerinin yanı sıra okula başlama yaşı, ikili eğitim, öğrencilerin devamsızlık durumları ve okul öncesi eğitimle ilgili yeni düzenlemelere de yer verildi. İşte 2019-2020 yılında uygulamaya geçecek o düzenlemeler:İlkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarıldı. İlkokulların birinci sınıfına, eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak.Okul öncesi kurumlarda zorunlu olan ikili eğitim uygulaması kaldırıldı. Anaokullarında zorunlu uygulanan sabahçı-öğlenci uygulamasına son verilebilecek. Günde 50'şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süre ile tam gün eğitim yapılacak.Okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi gibi çeşitli modeller geliştirildi.İlköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılacak. Rehberlik servisi oluşturulacak.İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisi ile ders yılının başından itibaren bir ay içinde sınıf yükseltme sınavına alınacaklar.Devamsızlık yapan öğrencilerin durumlarının veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yolu ile bildirilmesi zorunlu olacak.Daha önce kınama gerektiren fiiller arasında sayılan, "okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek" şeklindeki madde, "bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak" olarak yeniden düzenlendi.