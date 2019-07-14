KPSS sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM 14 Temmuz 2019 KPSS lisans sınavı soruları zor muydu kolay mıydı?

Kamu kurumlarında çalışmak için başlıca şartlardan biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı 14 Temmuz 2019 tarihi itibariyle gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan sınava on binlerce vatandaş girdi. Sınav'dan çıkan vatandaşlar için KPSS sınav soruları ve cevapları merak konusu oldu... KPSS 2019 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih heyecanla beklenirken sınav soru ve cevapları da araştırılıyor. Peki, KPSS soruları yayınlandı mı?

2019 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

Bilindiği üzere belirli tarihlerde yapılan KPSS ile kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılıyor.

Bugün yapılan sınavla birlikte de KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavına giren kamu personeli adayları da bugünkü sınavla ilgili bilgileri araştırıyor.

İşte bugün gerçekleştirilen sınav ile ilgili detaylı bilgiler...