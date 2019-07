Üniversite adaylarına tercih tüyoları

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih telaşı da başladı. Şimdi en çok merak edilen "hangi puanla hangi bölüme girebilirim?" konusu. Ancak tercih yaparken dikkat edilmesi gereken nokta puanlar değil başarı sıralamaları. Bu yıl kritik olan konu ise sıralamaların geçen yıla göre gerilemesi. Adaylar daha yüksek puanlar alsa da geçen yıla göre daha geride sıralara girdi. Örneğin SAYISAL (SAY) puan türünden 300 puan alan bir aday geçen yıl 150 bin ila 160 bin bandındaki başarı sıralamasında yer alırken bu yıl 187 bininci sıraya geriledi. Peki bu yıl hangi bölümler hangi başarı aralığında öğrenci alacak? SABAH, Eğitim Uzmanı Salim Ünsal ile birlikte adaylar için çok önemli bir referans olacak çalışma hazırladı. Gözde programlar hangi başarı sıralamasında aralığında öğrenci alacak? Hangi bölüme hangi son sıradaki aday girebilecek? İşte en popüler programlar için devlet üniversitelerinde gereken sıralar:Devlet üniversitelerindeki kontenjanı bu yıl 12 bin 933. SAY puan türünde başarı sıralaması 100 ile 19 bin arasında olanlar tercih edebilecek. Başka bir deyişle tıp fakültelerinin bu yılki en alt sırası 19 bin olacak. Vakıf üniversiteleri için bu aralık daha geniş.9 bin 528 kontenjanı var. EA puan türünde en üst sırası 100, en alt sırası 42 bin. Yani başarı sıralaması bu aralıkta olan bir aday hukuk fakültesine kolayca girebilir.2 bin 768 kontenjanı var. SAY puan türünde en üst sıralama 28 bin. En alt sıralama 45 bin.Kontenjanı 5 bin 224. En üst sıralama 13 bin. En alt sırası 27 bin.Kontenjanı 7 bin 399. SAY puan türünde ilk binden almaya başlayacak. 217 bine kadar düşecek.Kontenjanı 9 bin 947. SAY puan türünde ilk 8 bin ile 300 bin aralığında öğrenci alacak.Kontenjanı 3 bin 41. EA puan türünde en üst sırası bin en alt sırası 78 bin.Kontenjanı 4 bin 298. EA puan türünde 71 bin ile 176 bin aralığındaki adaylar girebilir.4 bin 962 kontenjan ayrıldı. SAY puan türünde en üst sırası 12 bin, en alt sıra 141 bin4 bin 464 kontenjanı var. SÖZ puan türünde ilk 2 binle 42 bin aralığında yerleştirme yapılacak.206 kontenjanı var. SAY puan türünde 7 bin ile 50 bin sıralamasındaki adaylar tercih edebilir.3 bin 756 kontenjan ayrıldı. SÖZ puan türünde en üst sıra 55 bin, en alt 250 bin.Kontenjanı 10 bin 127. SAY puan türünde 82 bin ile 220 bin başarı sırasındaki adaylar tercih edebilir.Kontenjanı 3 bin 630. DİL puan türünde En üst sırası 2 bin en alt sırası 36 bin.Kontenjanı 9 bin 272. EA puan türünde başarı sıralaması 824 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.Kontenjanı 4 bin 234. SAY puan türünde başarı sıralaması 300 bine kadar olan adaylar tercih edebilir.Kontenjanı 5 bin 122. EA puan türünde 14 bin ila 148 bin aralığında olanlar tercih edebilir.