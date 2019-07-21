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tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ile sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS süreci henüz yeni bitmişken en çok araştırılan konulardan biri de " sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu oldu. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak e-OKUL üzerinden tüm okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine ulaşabiliyorlar. Tercihlerini yapan adaylar için merakla beklenen ne zaman açıklanacak? 2019 ile LGS tercih sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 21.7.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:34
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı sınavı için tercihler sürerken aynı zamanda adaylar kendileri için en uygun okulu seçmek istiyorlar. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Tercihlerin ardından adaylar '' LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusuna Google üzerinden yanıt aramaya başladı. sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi. Haberimizin devamında LGS 2019 tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylara erişebilirsiniz.

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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar
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