LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On binlerce öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavı için tercihler sürerken aynı zamanda adaylar kendileri için en uygun okulu seçmek istiyorlar. Öğrenciler tercih robotunu kullanarak E-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanabileceği robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor. Tercihlerin ardından adaylar '' LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Sorusuna Google üzerinden yanıt aramaya başladı. LGS tercih sonuçlarının ardından öğrencilerin nakil başvuruları başlayacak.

LGS tercih sonuçları için MEB tarih verdi. Haberimizin devamında LGS 2019 tercih sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylara erişebilirsiniz.