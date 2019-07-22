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sınavı sonuçları açıklandı mı? ile sınav sonuçları hızlı sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından yapılan sınavı sonuçları geri sayımı başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı () sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Sınavda başarılı olan öğrencilerin elde edeceği burslar, eğitimleri süresince devam edecek. 2 Haziran tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçları için MEB’den son dakika duyurusu bekliyor. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir. Peki sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 09:36
Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS 2019 Bursluluk sınav sonuçları hızlı sorgulama

On binlerce öğrenci sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2 Haziran 2019 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını 'in resmi sayfasında sorgulamaya devam ediyor. Bilindiği üzere MEB tarafından düzenlenen bursluluk sınavı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı belli oldu. İOKBS sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS 2019 Bursluluk sınav sonuçları hızlı sorgulama
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