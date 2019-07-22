Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile İOKBS 2019 Bursluluk sınav sonuçları hızlı sorgulama

On binlerce öğrenci Bursluluk sınavı sonuçlarını heyecanla bekliyor. 2 Haziran 2019 tarihinde sınava giren adaylar sınav sonuçlarını MEB'in resmi sayfasında sorgulamaya devam ediyor. Bilindiği üzere MEB tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuç sorgulama nasıl yapılır?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİH BELLİ OLDU!

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. İOKBS 2019 Bursluluk sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.