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Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

sınav soruları adaylar tarafından oldukça merak edilir hale geldi. Arama motorlarından "KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" şeklinde aramalar yapan adaylar 21 Temmuz Pazar günü KPSS Alan Bilgisi üçüncü oturum sınavına girdiler. Cumartesi günü iki oturum şeklinde gerçekleşen sınavın son oturumu Pazar günü gerçekleştirildi ve adaylara 160 dakika süre tanındı. Buna göre; KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 22.7.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 12:29
KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) alanlarında gerçekleştiriliyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların merak ve heyecan içerisinde beklediği KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2019 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçlarının ve soru/cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

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KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
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