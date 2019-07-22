KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) alanlarında gerçekleştiriliyor. Devlet memuru olmak isteyen adayların merak ve heyecan içerisinde beklediği KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2019 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2019 KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sınavı sonuçlarının ve soru/cevaplarının ne zaman açıklanacağına dair bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.