MEB'den son dakika haberi:Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! İOKBS 2019 (PYBS) bursluluk sonuçları

Parasız yatıılı ve bursluluk sınavına giren öğrencilerin geçtiğimiz aydan bu yana heyacanla beklediği son dakika haberi geldi. Bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı aracılığı ile açıklandı. Sonuçları sorgulamak isteyen öğrenciler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları (İOKBS) sınav sonuçları ekranına haberimizde ulaşabilirler.

MEB İOKBS 2019 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav sonuçları için MEB son dakika açıklaması az önce geldi. Peki, 2019 Bursluluk sonuçları açıklandı mı? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.

İşte konuya yönelik merak edilen bilgiler...