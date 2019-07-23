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sınavı sonuçları yayında! (PYBS) 2019 ile sorgula!

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları sınavı sonuçlarını büyük bir heyecanla bekliyorlardı ve sonuçlar dün akşam açıklandı. 2 Haziran 2019 tarihinde sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarını sorguluyor. Eski adı ile Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfları kapsıyor. Sınava giren adaylar sonuçlar için son dakika açıklaması geldi. Bu bağlamda ‘’ MEB ile İOKBS sorgulama nasıl yapılır?’’ sorularının yanıtları araştırılıyor. odsgm.meb.gov.tr adresi ile hemen sorgulama yapabilirsiniz. İşte 2019 İOKBS sonuçları sorgulama sistemi

Giriş Tarihi: 23.7.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 10:07
Bursluluk sınavı sonuçları yayında! İOKBS (PYBS) 2019 MEB ile Bursluluk sonuçları sorgula!

22 Temmuz 2019 tarihi itibariyle sınavı sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, ülke genelinde 2 Haziran 2019 tarihinde Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığının her yıl düzenli olarak yaptığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları () gerçekleştirildi. Sınavda ter döken binlerce öğrenci, burs alabilmek ümidi ile ' sınavı sonuçlarını sorgulamaya başladı. Sınav sonuçları için son dakika açıklaması dün akşam saatlerinde geldi. Peki, 2019 nasıl sorgulanır? Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. İşte konuya yönelik merak edilen bilgiler...

SON DAKİKA: BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 İOKBS Bursluluk sonuçları MEB resmi sayfasında duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında, İlköğretim ve sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

MEB ile 2019 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar;

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Bursluluk sınavı sonuçları yayında! İOKBS (PYBS) 2019 MEB ile Bursluluk sonuçları sorgula!
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