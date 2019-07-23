Bursluluk sınavı sonuçları yayında! İOKBS (PYBS) 2019 MEB ile Bursluluk sonuçları sorgula!

22 Temmuz 2019 tarihi itibariyle sınavı sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere, ülke genelinde 2 Haziran 2019 tarihinde Ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığının her yıl düzenli olarak yaptığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları (İOKBS) gerçekleştirildi. Sınavda ter döken binlerce öğrenci, burs alabilmek ümidi ile 'Bursluluk sınavı sonuçlarını sorgulamaya başladı. Sınav sonuçları için MEB son dakika açıklaması dün akşam saatlerinde geldi. Peki, 2019 Bursluluk sonuçları nasıl sorgulanır? Sonuçlar, http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek. İşte konuya yönelik merak edilen bilgiler...

SON DAKİKA: BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019 İOKBS Bursluluk sonuçları MEB resmi sayfasında duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafında, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

MEB ile 2019 İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar;