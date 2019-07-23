Liselerde yüzde 100 doluluk

BUGÜN NELER OLDU

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden duyuruldu. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91'i ilk 3 tercihinden birine yerleşti. Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74'ten yüzde 98'e çıktı. Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde yüz doldu. İkinci yerleştirme başvuruları 29 Temmuz-2 Ağustos, üçüncü yerleştirme 5-8 Ağustos'ta yapılacak. LGS yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak, yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları da "e-okul. meb.gov.tr" üzerinden açıklandı. Öte yandan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları da "www.meb. gov.tr" internet adresinden duyuruldu. ANKARA