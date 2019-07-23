Sıralamayı puana göre yapmayın

1 milyon 750 binden fazla üniversite adayı için resmi tercih dönemi bugün başlıyor. Adaylar 24 tercih yapabilecek. İyi düşünüp sağlıklı bir tercih yapmak için adaylara 7 gün süre verilecek.

Tercihleri puan sırasına göre sıraya sokmak bu süreçte yapılan en büyük hataların başında geliyor.

Puana göre yapılan sıralama isteğe göre yapılandan farklı olduğunda adaylar daha az istedikleri bir yerde okumak zorunda kalabiliyor.







İSTEĞE GÖRE SIRALANMALI

Örneğin adayın SAY puan türünde sıralaması 19 bin ve diş hekimliği okumak istiyor. Gidebileceği tüm illeri belirleyerek sıralamasına uygun tüm diş hekimliği fakültelerinden bir liste yapıyor. En çok Eskişehir'de okumak istiyor. Puan sırasına göre büyükten küçüğe Ankara Gazi Üniversitesi, Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi şeklinde dizilmiş olan tercihlerini sıraya sokması gerekiyor. Bu 3'ü arasında en çok Eskişehir'i istemesine rağmen puanı en düşük olduğu için onu en alta, en az istediği ama en yüksek puanlı Gazi'yi en üste yazıyor. Sonuç açıklandığı zaman Gazi Üniversitesi'ni kazanmış olursa, daha az mutlu olacağı bir senaryoyu seçmiş oluyor. Bu sebeple liste mutlaka isteğe göre sıralanmalı. Tercih sürecinde en çok yapılan diğer teknik hataları ise Oğuzkaan Koleji Rehberlik Koordinatörü Yalın Kaya şöyle sıraladı:



PUANA GÖRE SEÇİM HATA

Tercih etmek istenen programın puan türü doğru bilinmeli. Örneğin turizm işletmeciliği programları EA puan türünde. İstanbul Üniversitesi turizm işletmeciliği programına yerleşmek istiyorsam, kendi sonuç belgemdeki Y-EA puan türündeki başarı sırası bilgisine bakmam gerekiyor. Kılavuzdaki bilgiye göre bu programa YKS-2018'de son yerleşen öğrencinin başarı sırası 361 bin. Benim sıralamam bundan yukarıda ise burayı kazanabilirim, ancak çok altında ise buraya yerleşmem risk altında. Ama AYT'ye hiç girmemiş, sadece Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmiş olduğumu varsayalım. Sadece TYT ve DİL puan türlerim hesaplanmış olacak ve EA puanım hesaplanmış olmadığı için bu programı kazanmam imkânsız hale gelmiş olacak. DİL puan türünde Türkiye 1'incisi bile olsam, EA puanım hesaplanmadığı için İstanbul Üniversitesi turizm işletmeciliği programını kazanmam imkânsız.

BUGÜN NELER OLDU