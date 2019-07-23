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ne zaman yapılacak ? 2019 tercih sayısı ne kadar oldu?

" ne zaman?" sorusu öğretmenler tarafından son dönemde oldukça merak edilir oldu. tercih işlemleri için geri sayım sürerken tercih süreciyle ilgili bir açıklama yaptı. 'de yayınlanan açıklamaya göre öğretmenlerin atamaları için yapacakları okul tercihleri sayısı yükseldi. Buna göre; sözleşmeli öğretmenlik tercih sayısı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 23.7.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 14:26
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak ? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayısı ne kadar oldu?

ile ilgili süreç tüm hızıyla devam ederken konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. tercih sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlandı. Normalde 20 okul tercih etme hakkına sahip olan öğretmenler artık 40 okul tercih etme hakkına sahip olacaklar. Peki yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYISI NE KADAR OLDU?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili gelişmeleri haberimizin devamından öğrenebilirsiniz..

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Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak ? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayısı ne kadar oldu?
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