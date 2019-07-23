Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak ? 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayısı ne kadar oldu?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili süreç tüm hızıyla devam ederken konuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercih sayılarıyla ilgili açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Normalde 20 okul tercih etme hakkına sahip olan öğretmenler artık 40 okul tercih etme hakkına sahip olacaklar. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYISI NE KADAR OLDU?

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili gelişmeleri haberimizin devamından öğrenebilirsiniz..