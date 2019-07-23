YKS üniversite tercihleri bugün başlıyor! 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar

15-16 Haziran tarihinde binlerce adayın ter döktüğü YKS sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı. Kendileri için en uygun kariyer planı yapan ve hayalindeki üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 ÖSYM İLE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve YKS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.