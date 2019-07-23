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üniversite tercihleri bugün başlıyor! 2019 ile ? İşte detaylar

15-16 Haziran tarihlerinde uygulanan üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini 'ye çeviren öğrenciler için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin merakla beklediği tercih süreci bugün başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri sorgulama!

Giriş Tarihi: 23.7.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 09:36
YKS üniversite tercihleri bugün başlıyor! 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar

15-16 Haziran tarihinde binlerce adayın ter döktüğü sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 'ye çevrildi. YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı. Kendileri için en uygun kariyer planı yapan ve hayalindeki üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 ÖSYM İLE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve YKS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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YKS üniversite tercihleri bugün başlıyor! 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar
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