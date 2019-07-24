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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı

sınav sonuçları kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru neticesinde bireysel değerlendirmelerin 9 Ağustos tarihine kadar devam ettiği belirtilmişti. Bu doğrultuda da, binlerce öğrenci ve velileri, BİLSEM mülakat sonuçları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2019 MEB ile BİLSEM sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Haberimizin detaylarından MEB sorgulama detayı ile Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı bireysel değerlendirme mülakat sonuçları hakkında gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 17:23
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı

Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı kapsamında bireysel değerlendirme işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada bireysel değerlendirme sürecinin 9 Ağustos tarihine kadar belirtilirken sonuçları açıklanma tarihi de kamuoyu ile paylaşıldı. Bu durumun akabinde, binlerce öğrenci ile velileri konuya yönelik sorgulamalarını arttırdı. Tam bu noktada, '2019 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında bulunuyor.

2019 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB SORGULAMA

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı hakkında detaylara ulaşabilir, BİLSEM sonuçları sorgulama sayfası bilgilerini edinebilirsiniz.

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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 BİLSEM mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı
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