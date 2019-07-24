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'den son dakika tercih hatırlatması! 2019 YKS sonrası üniversitesi tercihi yapan adaylar...

'den sonrası üniversite tercihi yapan öğrenciler için son dakika açıklaması geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 20:20 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 20:20
ÖSYM'den son dakika YKS tercih hatırlatması! 2019 YKS sonrası üniversitesi tercihi yapan adaylar...

Aygün, Twitter hesabından "2019-YKS tercih sürecindeki adaylarımıza bazı hatırlatmalar" mesajıyla, 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik video paylaştı.

ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilen 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu'nun dikkatli şekilde okunmasının istendiği videoda, elektronik ortamda yapılan tercih işlemi sırasında gerekli şifrenin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulunuldu.

Yükseköğretim programlarına başvurabilmek için en az kaç puan alınması gerektiği bilgisinin verildiği videoda, ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT puan türünde en az 150, özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek için TYT puan türünde en az 150, merkezi genel yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde en az 180 puan almak gerektiği hatırlatıldı.

Videoda, 23-29 Temmuz tarihlerindeki tercih süresi içinde, yapılan tercihlerin güncellenebilme imkanı olduğu belirtilerek, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılmayan tercihlerin geçersiz sayılacağı uyarısında bulunuldu.

Engelli adaylara yönelik önerilerin yer aldığı videoda, özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına öğrenci alımının nasıl olacağı noktasında da bilgi veriliyor.

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ÖSYM'den son dakika YKS tercih hatırlatması! 2019 YKS sonrası üniversitesi tercihi yapan adaylar...
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