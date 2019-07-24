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üniversite tercihleri başladı! 2019 ile YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

15-16 Haziran tarihlerinde uygulanan üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini 'ye çeviren öğrenciler için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin merakla beklediği tercih süreci başladı. 29 Temmuz'a kadar devam edecek YKS tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri sorgulama işlemleri!

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:06
YKS üniversite tercihleri başladı! 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

15-16 Haziran tarihinde binlerce adayın ter döktüğü sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 'ye çevrildi. YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı. Kendileri için en uygun kariyer planı yapan ve hayalindeki üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 ÖSYM İLE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve YKS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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YKS üniversite tercihleri başladı! 2019 ÖSYM ile YKS tercihleri nasıl yapılacak? Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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