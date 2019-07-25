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'nden yaz okulu hakkında duyuru! 2019 tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversite Fakültesi yaz okulu için kayıt işlemleri sona erdi. Yaz okulu sınavları tüm il ve ilçelerde yapılacak olup yaz okulu sınav merkezlerinin tercih sürelerinde değişiklik oldu. sınav merkezlerinin tercih süresi uzatıldı. Sınav merkezleri ile ilgili değişiklik yapacak olan adaylar için son değişiklik tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 25.7.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 13:32
Anadolu Üniversitesi'nden AÖF yaz okulu hakkında duyuru! 2019 AÖF yaz okulu sınav merkezi tercih süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce yapılan yaz okulu kayıt işlemleri sona erdi. Kayıt işlemlerinin bitmesiyle birlikte AÖF'ün resmi sitesi üzerinden bir açıklama geldi. Yaz okulu sınav merkezlerinin tercih sürelerinin uzatılması ile ilgili açıklama yapan AÖF, son değişiklik tarihinin ne olduğunu da açıkladı. İşte ayrıntılar

AÖF YAZ OKULU SINAV MERKEZLERİNİN TERCİH SÜRESİ UZATILDI

Değerli öğrencilerimiz Yaz Okulu Sınavlarının tüm il ve ilçe sınav merkezlerinde yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliğinizi aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümünden bilgi güncelleme, sınav merkezi kısmından son değişiklik tarihi olan 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Bu tarihten sonra yapılan değişiklikler Yaz Okulu Sınavı sınav merkezlerini etkilemeyecektir.

21 Temmuz 2019 tarihine kadar olan Yaz Okulu Sınav Merkezi değişikliği tarihi 30 Temmuz 2019 günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

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Anadolu Üniversitesi'nden AÖF yaz okulu hakkında duyuru! 2019 AÖF yaz okulu sınav merkezi tercih süresi uzatıldı
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