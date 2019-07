Hem girmesi hem iş bulması kolay bölümler

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite adayları veli ve yakın çevresinin yanlış yönlendirmeleriyle tercih yaparken birçok yanılgıya düşüyor. Bunlardan biri de popüler olmadığı için iş imkânı olmadığı düşünülen programlar. Öğrenciler genelde sağlık, mühendislik, hukuk ya da psikolojide kolay iş bulunacağı ön yargısıyla aslında istihdam alanı daha geniş programları ıskalıyor.Üstelik bu bölümlere girmek diğerlerine göre çok daha kolay. Yüksek puanlar ve sıramalar gerektirmiyor. Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı ve Kariyer Uzmanı Erdem Özeren çok tercih edilmediği için iş imkânı olmadığı düşünülen birçok programın istihdam alanlarının göz ardı edilmeyecek kadar geniş olduğunu söyledi. Özeren hem girmesi hem de iş bulması nispeten daha kolay programları SABAH okurları için şöyle sıraladı:Tercih edilmeyen programlar arasında SAY puan türünde adı çok bilinmeyen mühendislikler.Örneğin harita mühendisliği. Her şehirde, hatta kasabalarda bile iş imkânı olabilen bir alan.Reklam çekimleri her geçen gün artan bir büyüyen sektör. Bir de bunun yanında online ortamda gösterilen videolar için ajanslardan sürekli hizmet alan geniş bir şirket kitlesi var.Mezunları sadece laboratuvarda çalışmıyor. Temizlik ve kozmetik sektörünün gerçekten ciddi bir insan kaynağı açığı var.EA puan türünde lojistikve dış ticaret yeni olduğu için çok tercihediliyor ama işletme, iktisat tercih edilmiyor.Türkiye'de 1 milyondan fazla şirket var bütün şirketler işletme ve iktisat mezunlarına ihtiyaç duyuyor. Her şirketin satışa, pazarlamaya, finansa, mali işlere, muhasebeye, insan kaynaklarına ihtiyacı var.Öğretmen olamazlarsa başka bir iş bulunamayacağı düşünülüyor ama Türkiye'de şu anda bütün web sitelerinin bütün sosyal medya hesaplarının düzgün metin yazan kişilere ihtiyacı var.Mezunları eğer dil bilirlerse turizmsektöründe çok ciddi çalışma imkânları var.Türkiye'nin ihracat gelirinin büyük bir kısmı turizmden geliyor ve tüm turizm gelirinin de yine büyük bir kısmı tarih turizminden geliyor.Bir başka iş imkânı yok diye düşünülen bölüm de sosyoloji. Aslında sanıldığı gibi psikolojiye değil, işletmenin pazarlama alanına daha yakın. Sosyoloji toplumda insanların davranışlarını ölçüyor olduğu için özellikle pazar araştırma alanında sosyoloji mezunlarının çalışma imkânı oldukça geniş.Dijitalleşmenin bu kadar büyümesi ile birlikte işin içine artık animasyonların da girdiği iyi tasarımlar fark yaratıyor.