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tercihleri başladı! için son gün ne zaman? 2019 ile YKS tercih işlem süreçleri..

15-16 Haziran tarihlerinde yapılan üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözlerini 'ye çeviren öğrenciler için heyecan dorukta. Binlerce öğrencinin merakla beklediği tercih süreci başladı. Peki için son gün ne zaman? 2019 ÖSYM ile YKS tercih işlemleri nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 25.7.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 15:08
YKS tercihleri başladı! YKS tercih işlemleri için son gün ne zaman? 2019 ÖSYM ile YKS tercih işlem süreçleri..

15-16 Haziran tarihinde binlerce adayın ter döktüğü sınavı yapıldı. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 'ye çevrildi. YKS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı. Kendileri için en uygun kariyer planı yapan ve hayalindeki üniversiteye gitmek için çabalayan adaylar için YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 ÖSYM İLE YKS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Haberimizin içeriğinden YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve YKS tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.

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YKS tercihleri başladı! YKS tercih işlemleri için son gün ne zaman? 2019 ÖSYM ile YKS tercih işlem süreçleri..
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