Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > DGS sınav sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

sınav sonuçları açıklandı! 2019 ile sorgulama ekranı!

sınav sonuçları tarafından son dakika olarak duyuruldu. 30 Haziran tarihinde sınava giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarına bakmaya başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık bölümlere tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden dün saat 14.30’dan itibaren sorgulamaya devam ediyor. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek. İşte sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 26.7.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 09:37
DGS sınav sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () sonuçlarını öğleden sonra saat 14.30 civarında açıkladı. Aldıkları iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen öğrencileri ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesinden son dakika duyuruldu. Peki, ÖSYM 2019 DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte DGS sonucu sorgulama ekranı!

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama işlemlerini yapabilir.

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS sınav sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN