DGS sınav sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM ile DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) DGS sonuçlarını öğleden sonra saat 14.30 civarında açıkladı. Aldıkları iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen öğrencileri ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı sonuçları bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesinden son dakika duyuruldu. Peki, ÖSYM 2019 DGS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte DGS sonucu sorgulama ekranı!

DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını ilan etti. Adaylar, aşağıdaki linke tıklayarak sorgulama işlemlerini yapabilir.

İşte detaylar;