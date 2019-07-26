KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM, KPSS sınav sonuç açıklanma tarihini duyurdu!

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz tarihinde yapıldı. Sınava giren adaylar ÖSYM'nin resmi sitesinde sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Alan bilgisi soru ve cevapları yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar…

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM TARİHİ VERDİ!

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı 20-21 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştı. KPSS sonuçları açıklanma tarihine ilişkin detayları ÖSYM duyurdu.

İşte ayrıntılar…