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Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? uzayacak mı? MEB 2019-2020 eğitim takvimi belli oldu!

Temmuz ayının sonlarına gelirken, '?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Haziran ayının ortalarında karnelerine kavuşan ve sürecine giren öğrenciler ile velileri, konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2019 eğitim öğretim yılı takvimini resmen duyururken, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların ise hangi tarihte açılacağı bilgisini de paylaştı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 3 aylık yaz tatili uzayacak mı? MEB iş takvimi ile beraber konuya yönelik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.7.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 11:14
Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Yaz tatili uzayacak mı? MEB 2019-2020 eğitim takvimi belli oldu!

14 Haziran tarihinde karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci için, 3 aylık maratonunun ortalarına gelindi. Bu zaman diliminde ailelerinin yanında arkadaşları ile de doya doya vakit geçiren öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ise şimdiden araştırmaya başladı. Öğrencilerin yanında, veliler de 'Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?' sorusu ile yoğun bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, yaz tatilini mevsimin sonlarında gerçekleştirmek için aileler için ilgili tarihler önem arz ediyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2019-2020 eğitim öğretim duyurarak merak edilen tarihleri kamuoyu ile paylaştı.

MEB DUYURDU: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı 2019-2020 iş takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü kolay ve hızlı bir şekil de öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Yaz tatili uzayacak mı? MEB 2019-2020 eğitim takvimi belli oldu!
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