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Dikkat! tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 'den son gün...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından başlayan üniversite yerleştirme süreci için son güne girildi. Elde ettikleri puan ile hayallerindeki okullarda okumak için tercihlerini yapan öğrenciler, bu işlemleri sırasında YÖK Atlas robotundan da yararlanabiliyor. Bilindiği gibi, tarafından aday öğrenciler için erişime açılan YÖK Atlas tercih robotu ile gerek önlisans gerekse lisans programları için kontenjan, taban puanı ve başarı sıralaması gibi birçok bilgiye kolaylıkla erişilebiliyor. Tam bu noktada ise, '2019 YKS üniversite tercihleri ne zaman, saat kaçta bitiyor?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, öğrenciler belirtilen takvimde son günü kaçırırlarsa hayallerini ertelemek zorunda kalabilirler. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek ve üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 30.7.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 08:30
Dikkat! YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM'den son gün...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından, uzmanlar tarafından en zor süreç olarak nitelendirilen üniversite tercihleri geçtiğimiz günler içerisinde başlamıştı. 23 Temmuz tarihinde tarafından kabul edilmeye başlandığı duyurulan tercihleri için son gün heyecanı yaşanıyor. Öte yandan, hayallerindeki okullarda okumak isteyen öğrencilerin işini son günde de kolaylaştıracak olan YÖK Atlas programı ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Programı Atlası ile taban puanlarından başarı sıralamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

2019 ÜNİVERSİTE YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK? SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından son gün ayrıntısı ile YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi edinebilir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına fikir sahibi olabilirsiniz.

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Dikkat! YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM'den son gün...
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