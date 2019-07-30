Dikkat! YKS tercihleri ne zaman ve saat kaçta bitecek? 2019 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM'den son gün...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının belli olmasının ardından, uzmanlar tarafından en zor süreç olarak nitelendirilen üniversite tercihleri geçtiğimiz günler içerisinde başlamıştı. 23 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından kabul edilmeye başlandığı duyurulan YKS tercihleri için son gün heyecanı yaşanıyor. Öte yandan, hayallerindeki okullarda okumak isteyen öğrencilerin işini son günde de kolaylaştıracak olan YÖK Atlas programı ile de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Bilindiği gibi, Yükseköğretim Programı Atlası ile taban puanlarından başarı sıralamasına kadar birçok bilgiye ulaşılabiliyor.

2019 ÜNİVERSİTE YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK? SONUÇLAR HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından son gün ayrıntısı ile YKS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağına dair bilgi edinebilir, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağına fikir sahibi olabilirsiniz.