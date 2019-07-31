Bilsem sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 MEB BİLSEM mülakat sonuçları açıklanma tarihi!

BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyordu. BİLSEM sınav sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamaya göre süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Değerlendirmeden geçen öğrencileri mülakat sonuçları heyecanı sardı. BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler, Google üzerinden sorgulamalarını yapıyor. MEB, 2019 BİLSEM sonuçlarını resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. İşte sonuç tarihi hakkında merak edilenler…

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda MEB'in resmi açıklaması geldi. Konu ile ilgili resmi açıklamaları sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…