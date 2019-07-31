Maaşı en yüksek bölümler nelerdir? YÖK ve SGK verilerine göre en yüksek maaş alan bölümler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde iş bulmanın ve maaş tutarının en avantajlı olduğu bölümler sağlık, mühendislik ve pilotluk alanında. Aynı şekilde istihdam oranı en yüksek bölümler de bu şekilde.

En yüksek maaş alan bölümler hangileri?

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan üniversite verileri rehberine göre bölümler arası maaş skalası sıralaması aşağıdaki gibi:

• 1. TIP - 5.890 TL

• 2. PİLOTAJ - 4.736 TL

• 3. UÇAK MÜHENDİSLİĞİ - 4.555 TL

• 4. GEMİ MÜHENDİSLİĞİ - 4.487 TL

• 5. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - 3.562 TL

• 6. MADEN MÜHENDİSLİĞİ - 3.299 TL

• 7. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ - 3.294 TL

• 8. ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - 3.223 TL

• 9. İSLAMİ BİLİMLER - 3.189 TL

• 10. İMALAT MÜHENDİSLİĞİ - 3.171 TL

• 11. HEMŞİRELİK- 3.083 TL

• 12. ÖĞRETMENLİK - 3.074 TL

• 13. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ - 3.047 TL

• 14. PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK - 3.043 TL

• 15. OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ - 3.022 TL

• 16. KONSERVATUVAR - 3.011 TL

• 17. KİMYA MÜHENDİSLİĞİ - 3.010 TL

• 18. MALZEME MÜHENDİSLİĞİ - 2.989 TL

• 19. PETROL MÜHENDİSLİĞİ - 2.983 TL

• 20. YABANCI DİLLER - 2.931 TL