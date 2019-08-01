DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM ile DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Dikey Geçişi Sınavı tercihleri için geri sayım sürüyor. Toplam 336 bin 573 adayın başvurduğu Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran Pazar günü 81 il ve 88 sınav merkezinde uygulandı. Sınavın uygulanmasının ardından adaylar gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. Hem DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasını hem de tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını merak eden adaylar için ise geri sayım başladı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Haberimizin detaylarından DGS tercih kılavuzu ile tercihlerin ne zaman, hangi gün yapılacağını öğrenebilir, DGS süreci ile ilgili tüm bilgilerin detaylarına ulaşabilirsiniz.