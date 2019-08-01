Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor

tercih sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor

tercih işlemleri geçtiğimiz gün sona erdi. Aday öğrenciler, hayallerindeki okullarda okuyabilmek için üniversite tercihlerini yaparken, 'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bilindiği üzere, YKS üniversite yerleştime sonuçlarının açıklanmasının akabinde, adayların istedikleri okul ve bölümlere yerleşip yerleşemeyecekleri netlik kazanmış olacak. Bu doğrultuda, '2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Belirtilen sürede işlemlerini yapamayanlar ise YKS ek yerleştirme için sorgulamalarını yapıyor. Peki, üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sizler için hazırladığımız haberimizden YKS tercih sonuçları hakkında bilgi edinebilir, ÖSYM bilgileri ile ek yerleştirme tarihleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 1.8.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 09:43
YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor

Uzmanlar tarafından en heyecanlı süreç olarak değerlendirilen tercihleri sona erdi. Belirtilen tarihlerde üniversite tercihlerini 'ye ulaştıran adaylar, kurum tarafından gelecek müjdeli habere kilitlendi. Tam bu noktada, '2019 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Zira, üniversite tercih sonuçları akabinde adayların istedikleri bölüm ve okullara yerleşip yerleşemeyecekleri kesinlik kazanacak. Hemen ardından ise üniversite kayıtları olacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında da doğru ve güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Bilindiği üzere, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.


YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında fikir sahibi olabilir, ek yerleştirme süreci ile kayıtlar hakkında doğru ve güncel bilgilere kolay ve hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS tercih sonuçları 2019 ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile YKS üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN