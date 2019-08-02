MEB 2019-2020 takvimi: Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 3 aylık yaz tatili uzatıldı mı? İşte tarihler

14 Haziran tarihinde karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci için, 3 aylık yaz tatili maratonunun ortalarına gelindi. Bu zaman diliminde ailelerinin yanında arkadaşları ile de doya doya vakit geçiren öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman biteceğini ise şimdiden araştırmaya başladı. Öğrencilerin yanında, veliler de 'Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?' sorusu ile yoğun bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, yaz tatilini mevsimin sonlarında gerçekleştirmek için aileler için ilgili tarihler önem arz ediyor. Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2019-2020 eğitim öğretim duyurarak merak edilen tarihleri kamuoyu ile paylaştı.

MEB DUYURDU: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı 2019-2020 iş takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü kolay ve hızlı bir şekil de öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;