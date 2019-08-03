AÖL kayıtları ne zaman yapılacak? 2019 Açık Lise AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Liseyi açıktan okumak zorunda kalanlar AÖL kayıt tarihlerini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde AÖL 3.dönem sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler kayıt yenileme tarihlerine çevrilmiş durumda. MEB 2019-2020 AÖL eğitim öğretim takvimi yayınlandı. İşte detaylar…

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL kayıt işlemleri 2019 yılında da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. MEB'in yayınladığı takvimde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.

I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019

23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019

24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Öğrencilere aktif dönem açılması, derslerinin seçilebilmesi, isterse alanını değiştirebilmesi, sınav merkezini değiştirebilmesi ve sınava girebilmesi için kayıt yenileme dönemlerinde yapılan işleme kayıt yenileme işlemi denir. Öğrencilik durumu aktif ya da donuk olan öğrenciler, bu işlemi yaptırmak için bankaya yönergede belirtilen kayıt ücretini öder. Dekontu ile birlikte İrtibat Bürolarına gider kayıt yenileme işlemini yaptırır. Kayıt yenileme işlemi öğrenci numarasından erişilerek yapılır.