LGS lise tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakiller ne zaman yapılacak? İşte tarihler

LGS lise nakil sonuçları için heyecan dorukta. Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren LGS 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona erdi. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyuldu.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, Liselere Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzunu erişime açarken, adayların yanıtını aradığı 'LGS lise nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna da açıklık getirdi. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullara yerleşenlerden okul değiştirmek isteyenlerin, yerleştirmeye esas nakil döneminde tekrar yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;