Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Teneffüs süreleri uzatıldı mı?

Haziran ayında karnelerini alan milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılının heyecanı daha şimdiden başladı. Yaz tatilinin tadını çıkaran milyonlarca öğrenci ve aileleri bir yandan tatilin bitmesini istemezken bir yandan da yeni eğitim yılına hazırlıklarını yapmaya başladılar. Aynı zamanda 1 Temmuz tarihinde başlayan ilkokul kayıtları için de veliler çocukları için en doğrusunu seçmek istiyorlar. İlkokul kayıtları e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Peki buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? MEB duyurdu..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TENEFFÜS SÜRELERİ UZATILDI MI?

Haberimizin detaylarından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre okulların ne zaman açılacağı bilgisine ulaşabilir, yeni eğitim öğretim yılı hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz.