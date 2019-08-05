AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavları kapsamında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, üç ders sınav sonuçlarının açıklandığı ve adayların erişimine açıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 27 Temmuz'da tek oturum halinde gerçekleşen sınavlara katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırmalar yoğunluk kazandı. Öyle ki, '2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, Açıköğretim Fakültesi, 3 ders sınav sonuçlarından geçer not alan öğrencilerin mezuniyet durumlarını ilerleyen günlerde öğrenebileceklerini belirtti. Bilindiği gibi, diplomalar yaklaşık 20 gün sonra bağlı bulunan bürolara gönderilecek.

2019 AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haberimizin detaylarından, Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklama ile AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama işlemlerini yapabilir, derslerden geçip geçmediğiniz hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.