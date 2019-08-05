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3 ders sınav sonuçları açıklandı! 2019 hızlı sorgulama sayfası

Büyük bir merakla beklenilen 3 ders sınav sonuçları açıklandı. Böylelikle, bünyesindeki Açıköğretim Fakültesi'nin 27 Temmuz tarihinde düzenlediği 3 ders sınavına ilişkin sonuçları da erişime açılmış oldu. akabinde ise gözler mezuniyet durumu için diplomalara çevrildi. Zira, öğrenciler eğer sınavlardan başarılı olursa Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden mezun olabilecekler. 20 gün içinde diplomalar adayın bağlı olduğu büroya gönderiliyor. Peki, 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 12:27
AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları hızlı sorgulama sayfası

Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavları kapsamında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, üç ders sınav sonuçlarının açıklandığı ve adayların erişimine açıldığı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 27 Temmuz'da tek oturum halinde gerçekleşen sınavlara katılım gösteren öğrenciler tarafından araştırmalar yoğunluk kazandı. Öyle ki, '2019 3 ders sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, Açıköğretim Fakültesi, 3 ders sınav sonuçlarından geçer not alan öğrencilerin mezuniyet durumlarını ilerleyen günlerde öğrenebileceklerini belirtti. Bilindiği gibi, diplomalar yaklaşık 20 gün sonra bağlı bulunan bürolara gönderilecek.

2019 AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Haberimizin detaylarından, Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklama ile sorgulama işlemlerini yapabilir, derslerden geçip geçmediğiniz hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi 2019 AÖF 3 ders sınav sonuçları hızlı sorgulama sayfası
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