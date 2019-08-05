LGS nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2019 LGS lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS lise nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı! Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren LGS 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona ermişti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu.

LGS NAKİL SONUÇLARI HEMEN SORGULA

Büyük bir merakla beklenilen LGS lise nakil sonuçları bu sabah saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;