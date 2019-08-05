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nakil sonuçları açıklandı! ile 2019 LGS lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Merakla beklenilen nakil sonuçları tarafından açıklandı. Liselere Geçiş Sınavı kapsamında 1. nakil işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Bilindiği üzere, LGS 1. tercih sonuçlarının açıklanmasının akabinde herhangi okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren sürecin ilk safhası sona erdi. e Okul üzerinden de görüntülenebilen MEB boş kontenjanlar ile nakil başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları beklemeye koyulmuştu. MEB, belirtilen takvim doğrultusunda 2019 LGS lise nakil sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, LGS 1. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizin detaylarından MEB sorgulama sayfası ile gereken bilgileri öğrenebilir, LGS 2. tercihlerin hangi tarihte başlayacağını ve nereden yapılacağına dair fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 09:31
LGS nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2019 LGS lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sonuçları tarafından açıklandı! Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona ermişti. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu.

LGS NAKİL SONUÇLARI HEMEN SORGULA

Büyük bir merakla beklenilen LGS lise nakil sonuçları bu sabah saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

MEB E OKUL İLE 2019 LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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LGS nakil sonuçları açıklandı! MEB ile 2019 LGS lise nakil sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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