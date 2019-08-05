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son dakika duyurdu: nakil sonuçları 2019 açıklandı! LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı

'de binlerce öğrencinin merakla beklediği nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığınca açıklandı. Liselere Geçis Sınavı (LGS) kapsamında ilk nakil işlemleri geçtiğimiz hafta sona ermişti. Devamında, tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen veya halihazırda yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için sürecin ilk kısmı tamamlanmış oldu. e okul ekranında da görüntülenen boş kontenjanlar ile başvuruda bulunan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MEB, belirtilen takvim doğrultusunda 2019 LGS lise nakil sonuçlarını adayların erişimine açtı. Peki, LGS 1. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Haberimizde bulunan MEB sorgulama sayfası ile gereken bilgileri öğrenebilir, LGS 2. tercihlerin hangi tarihte başlayacağını ve nereden yapılacağına dair fikir edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 11:29
MEB son dakika duyurdu: LGS nakil sonuçları 2019 açıklandı! LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı

sonuçları tarafından açıklandı! Liselere Geçiş Sınavı kapsamında tercih sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının akabinde, herhangi bir okula yerleşemeyen ya da değiştirmek isteyen öğrencileri ilgilendiren 1. nakil işlemleri 2 Ağustos tarihinde sona ermişti. Öğrenciler, (MEB) tarafından yayımlanan boş kontenjanlar ve taban puanlara göre nakil başvurusunu gerçekleştirirken; LGS lise tercih sonuçlarını beklemeye koyulmuştu.

LGS NAKİL SONUÇLARI HEMEN SORGULA

Büyük bir merakla beklenilen LGS lise nakil sonuçları bu sabah saatlerinde MEB tarafından açıklandı. Peki, LGS 2. tercih sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

MEB E OKUL İLE 2019 LİSE BOŞ KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI SORGULAMA

Haberimizin detaylarından, e Okul ekranı aracılığıyla 2019 lise taban puan ve boş kontenjanları görüntüleyebilir; konuyla ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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MEB son dakika duyurdu: LGS nakil sonuçları 2019 açıklandı! LGS lise nakil tercih sonuçları hızlı sorgulama ekranı
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