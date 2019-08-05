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ne zaman, bugün mü açıklanacak? ile 2019 YKS üniversite hemen sorgulama

2019 için heyecan dorukta! Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında hayallerindeki okul ve fakültelerde okuyabilmenin amacı ile üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, 'den gelecek 'YKS tercih sonuçları açıklandı!' açıklamasına kilitlendi. Bilindiğini üzere, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından üniversite yerleştirme sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağına dair son dakika açıklaması yapılmıştı. Bu doğrultuda da, '2019 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından ÖSYM Başkanı'nın son dakika açıklamasına ulaşabilir, YKS üniversite sorgulama ekranını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.8.2019 09:49
YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? ÖSYM ile 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları hemen sorgulama

için geri sayım sürüyor. 'nin belirttiği tarihler arasında üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, kurum tarafından gelen müjdeli haberi bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de yaptığı son dakika açıklaması neticesinde heyecan kat sayısı bir hayli arttı. Bu bağlamda da, '2019 tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, üniversite ardından istenilen bölüm ve okulların kazanılıp kazanılmadığı belli olacak. Hemen ardından ek yerleştirmeler ile üniversite kayıtları süreci yaşanacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.


2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün son dakika üniversite tercih sonuçları açıklamasına ulaşabilir, ek yerleştirme süreci, kayıtlar ve sorgulama işlemlerine dair tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

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