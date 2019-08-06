YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2019 YKS üniversite yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?

YKS tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında üniversite tercihlerini yapan aday öğrenciler, kurum tarafından gelen müjdeli haberi bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de yaptığı son dakika açıklaması neticesinde heyecan kat sayısı bir hayli arttı. Bu bağlamda da, '2019 YKS tercih sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği gibi, üniversite yerleştirme sonuçları ardından istenilen bölüm ve okulların kazanılıp kazanılmadığı belli olacak. Hemen ardından ek yerleştirmeler ile üniversite kayıtları süreci yaşanacak.

ÜNİVERSİTE EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Belirtilen günler arasında mazeret ya da çeşitli sebeplerden ötürü işlemlerini ÖSYM'ye ulaştıramayan adaylar ya da herhangi bir okula yerleşemeyenler, YKS ek tercih tarihleri hakkında doğru ve güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından adaylara ek yerleştirme hakkı tanınıyor.

2019 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK VE NASIL SORGULANIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün son dakika üniversite tercih sonuçları açıklamasına ulaşabilir, ek yerleştirme süreci, kayıtlar ve sorgulama işlemlerine dair tüm bilgilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.