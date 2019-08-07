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sınavı 2019 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

Yabancı dil puanına ihtiyaç duyan on binlerce adayın araştırdığı '2019 sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. Bu yıl 7. kez düzenlenecek olan YÖKDİL sınavının tarihi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanırken çeşitli bilgiler de verildi. Öte yandan, başvurularının ne zaman gerçekleşeceği de duyuruldu. Peki, 2019 yapılacak? YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.8.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 11:14
YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar

Birçok adayın merakla beklediği 7. YÖKDİL sınavının tarihi açıklandı. Yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının tarihi YÖK tarafından duyuruldu. Böylelikle adayların cevabını yoğun bir şekilde araştırdığı 'YÖKDİL sınavı ne zaman?' sorusu yanıtını buldu. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak?

Konuya dair merak edilen detayları sizler için hazırladık.

YÖKDİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) başvuruları 13-23 Eylül tarihlerinde alınacak. Geç başvuru tarihi ise 2 Ekim olarak belirlendi.

2019 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da gerçekleşirken sonuçlar ise 28 Kasım'da açıklanacak.

YÖKDİL SINAVINI ARTIK ÖSYM YAPACAK

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK'ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir."

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YÖKDİL sınavı 2019 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar
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