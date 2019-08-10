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Başöğretmen salonunda atama sevinci

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Başöğretmen salonunda atama sevinci
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Türkiye genelinde 79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik ateşten bir gömlek olmanın ötesinde ateşten bir kaftandır. Öğretmenlik, hayali, şefkati, merhameti, çabası, gayreti, vicdanı olmayanın yapabileceği bir iş değildir" dedi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise "Bu atamayla Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıktı. Öğretmen sayımız 924 bin oldu" dedi. Sonuçlar bakanlığın https:// pbsm.meb.gov.tr/sonuc/ internet adresinden öğrenilebilecek.
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Başöğretmen salonunda atama sevinci
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