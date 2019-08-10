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ikinci nakilde yüzde 99 yerleşti

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2019
LGS ikinci nakilde yüzde 99 yerleşti
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak. 6 Eylül'de yerleştirme süreci tamamlanacak.
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LGS ikinci nakilde yüzde 99 yerleşti
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