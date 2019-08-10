Nun Okulları’ndan notalı sorumluluk

BUGÜN NELER OLDU

NUNMüzik Topluluğu'nun geçen ay konserini vererek tanıttığı İzzettin Hümâyi Bey'in çocuk şarkıları bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Müzik severler İzzettin Hümâyi Bey'in Çocuk Şarkıları kitap ve CD'sini satın alarak Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sarıkum İlkokulu'na ve Anadolu'nun farklı bölgelerindeki okullara müzik sınıfı yapılmasına destek olacaklar.NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, "Elinizde bulunan CD ve kitapçık çalışması bize ait makamları, usulleri (ritimleri) ve manaları içeren, kesinlikle uyarlama olmayan zengin bir musiki külliyatının kapılarını günümüze aralayan projemizin ilk ürünü" diye konuştu. Albayrak, "Öğrencilerimizin projelerini yürekten destekliyoruz. Bu türden projeler çoğalacak ve bizler de destek vermeye devam edeceğiz" diye ekledi. Müzikseverler İzzettin Hümâyi Bey'in Çocuk Şarkıları kitap ve CD'sini D&R mağazalarından temin edebilecekler.