Şampiyonlar buluştu

HARVARD'DA

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YKS Türkiye 1.'si olan Mehmet Berke İşler'in de aralarında olduğu YKS sayısal yerleştirme puanı ile sınavı ilk 77'de tamamlayan 10 öğrenci Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'ni kazandı. Berke, "Hedefim araştırmacı hekim ve bilim insanı olmak" dedi.YKS 2019 Sayısal Puan Türünde Türkiye 1.'si olan Mehmet Berke İşler İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) kazandı. Medipol UTF, 10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi ilk 77'de olan öğrenciler arasından aldı. Berke'nin yanı sıra Türkiye 17.'si Melih Akif Yıldırım, 18.'si Sezgin Er, 38.'si Ömer Faruk Durugöl, 48.'si Mustafa Sefa Işın, 65.'si Ömer Ünlü, 66.'sı Berranur Orkal, 68.'si Salih Gücez ile 77.'si Hamdi Sefa İplikçioğlu da Medipol UTF'yi kazandı. Umut Berat Yavuz da olimpiyat ek puanı ile UTF'ye en yüksek puanla yerleşen öğrenci oldu.Bu yılın YKS'de en başarılı 10 öğrencisinin yanı sıra 2016, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonları dün Medipol Üniversitesi Güney Kampüsü'nde düzenlenen basın toplantısında medya temsilcileri ile buluştu. Toplantıda konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Medipol'ün son 4 yılda şampiyon öğrencilerin tercih ettiği bir üniversite haline geldiğini belirterek, "Bu sene ise YKS Türkiye 1.'si Mehmet Berke İşler övünç kaynağımız oldu. Seçkin öğrencilerin Medipol'ü tercih etmesi bir yandan da bizlerin sorumluluğunu ağırlaştırıyor. Bu gençleri sadece Türkiye'nin değil, dünyanın iftihar edeceği bilim insanları haline getirmek bizlerin görevi haline geldi" dedi.YKS Türkiye 1.'si Mehmet Berke İşler tıbbın yanı sıra mühendisliğe de ilgi duyduğunu ifade ederek, "Hayatımın geri kalanında ne yapacağımı planlarken ülkemizde de eksik olduğunu düşündüğüm araştırmacı hekim ve bilim insanı olmak için Medipol'ü tercih ettim. Tıp teknolojileri konusunda mühendislikle kesişen noktalarda üretim yapmak noktasında Medipol'ün alt yapı kurması tercihimde etkili oldu" dedi.Dereceyegiren öğrencilerİstanbulMedipol'deki eğitimleriöncesinde,Mütevelli Heyetibursuyla gidecekleriABD'de dil eğitimialacak. Tıpfakültesi öğrencileriilk senelerindeHarvard ve MIT'de(MassachusettsInstitute ofTechnology) gözlemciolma, sonrakiyıllarda ise stajyapma imkânı eldeedecek. Tıp ve UTFöğrencileri, devbir sağlık kompleksiolan MedipolMega ÜniversiteHastanesinde ilkyıllardan itibarenpratik eğitimlerinialacak.