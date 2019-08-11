Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi adayı kayıt heyecanlarını yaşamaya başladılar. Tercih sonuçlarının ardından çok sayıda öğrencinin araştırdığı başlıca konu 'Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak' sorusu oldu. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını hazırladık…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrenimlerinin başlama süresi değişiklik gösterdiğinden dolayı, bu sorunun cevabını yerleştiğiniz fakültenin akademik takvimine göre öğrenebilirsiniz…