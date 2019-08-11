Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?

ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında ‘ ne zaman başlayacak’ sorusu geliyor. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapılmıştı. Peki, Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir? Haberimizin içerisinden üniversite kayıtları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 11.8.2019 23:11
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?

YKS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi adayı kayıt heyecanlarını yaşamaya başladılar. Tercih sonuçlarının ardından çok sayıda öğrencinin araştırdığı başlıca konu 'Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak' sorusu oldu. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını hazırladık…

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

23-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek tercih döneminin ardından üniversite kayıt süreci 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusu öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. Üniversite öğrenimlerinin başlama süresi değişiklik gösterdiğinden dolayı, bu sorunun cevabını yerleştiğiniz fakültenin akademik takvimine göre öğrenebilirsiniz…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN