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yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

tarafından düzenlenen yaz okulu sınav süreci devam ediyor. Birçok öğrenci mezun olabilmek ya da son kalan derslerini verebilmek adına yaz okulu sınavlarına giriyorlar. ile 5 Temmuz tarihleri aralığında yapılan kayıt işlemlerinin ardından yaz okulu sınav tarihleri araştırma konusu oldu. Adaylar Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları ile ilgili süreci merak ediyorlar. Buna göre; yapılacak? AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 15.8.2019 10:29
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınav süreci tüm hızıyla devam ediyor. Çoğu öğrenci mezun olabilmek adına yaz okulu sınavlarına giriyorken çoğu öğrenci de kalan derslerini verebilmek adına ter döküyorlar. 24 Haziran – 5 Temmuz tarihleri arasında yapılan kayıt işlemlerinin ardından adaylar AÖF yaz okulu sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Buna göre; AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? 2019 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar..

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yaz okulu sınavları için giriş yerleri henüz belli olmadı.
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