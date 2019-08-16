Temel liseler için süre doluyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekillerinin temel liselere ilişkin sorularını yanıtladı. Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren temel liselere dönüşüm için 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonuna kadar süre tanındığını hatırlatan Bakan Selçuk, taahhütte bulundukları okul türüne dönüşmemeleri durumunda söz konusu liselerin re'sen kapatılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, eğitim öğretim destekleri konusunda ise "2014-2015 eğitim öğretim yılında 3 bin 455, 2015-2016 eğitim öğretim yılında ise 71 bin 668 temel lise öğrencisine destek verilmiştir" bilgisini verdi. Selçuk Haziran 2019 itibariyle bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğretim kursu sayısını ise 2 bin 811 olarak açıkladı. Ders-haneden dönüşen temel liselerin özel okul olma yolundaki taahhütleri fiziki altyapılarını tamamlamalarına yönelik. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre dershaneden temel liseye dönüşen kurum sayısı ise bin 225. Temel liselerde öğrenim gören öğrenci sayısı da 250 bini buluyor. Bakanlık yeni eğitim öğretim yılı başlamadan temel liselerle ilgili dönüşüm sürecini tamamlayıp tamamladıklarına yönelik incelemelerini sürdürürken, temel liselerle ilgili süreç, 2015 yılında kapatılan dershanelerin bir kısmının özel okula bir kısmının da özel öğretim kursuna dönüşmesiyle başlamıştı. Sayıları 4 bini geçen dershaneden 2 bin 396'sı dershane dönüşüm programına başvurmuş bunlardan 2 bin 217'i de programa alınmıştı. Dönüşüm okulu olarak faaliyete başlayan bin 397 okulun, bin 173'ü temel lise, geri kalanı ise ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve okul öncesi eğitim kurumu olmuştu. Dönüşüm sürecinde 500 dershanenin kurucusu da dershanecilik faaliyetine son vermişti.