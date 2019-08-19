Okullar ne zaman açılacak? 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ile ilgili son durum nedir?

Haziran ayında karnelerine kavuşan öğrenciler üç aylık yaz tatilinin tadını çıkarıyorlar. Tatilin bitmesine az bir zaman kala ise yeni eğitim yılı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler ise en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda yeni eğitim yılı takvimine ulaşmak isteyenler ara tatil tarihlerini de merak etmekte. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? 2019 -2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalar..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB DUYURDU!

Haberimizin detaylarından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını öğrenebilir, yeni eğitim yılı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.