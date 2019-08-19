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? 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ile ilgili son durum nedir?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala özellikle öğrenciler ve velileri arama motorlarından "?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Şu an yaz tatili devam etse de yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile okul heyecanı da başlayacak, öğrenciler arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacaklar. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman yeni dönem için okul hazırlıkları da başladı. Gözlerini 'na çeviren öğrenciler için gerekli açıklama yapıldı. Yeni eğitim yılı takvimini merak edenler için gerekli açıklamayı yaptı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ne zaman başlıyor? MEB, yeni yılın takvimini açıkladı. İşte o detaylar..

Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:28
Okullar ne zaman açılacak? 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ile ilgili son durum nedir?

Haziran ayında karnelerine kavuşan öğrenciler üç aylık yaz tatilinin tadını çıkarıyorlar. Tatilin bitmesine az bir zaman kala ise yeni eğitim yılı için hazırlıklar yapılmaya başlandı. "?" sorusuna yanıt arayan öğrenciler ve veliler ise en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek istiyorlar. Aynı zamanda yeni eğitim yılı takvimine ulaşmak isteyenler ara tatil tarihlerini de merak etmekte. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? 2019 -2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte 'ndan yeni eğitim dönemine ilişkin açıklamalar..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB DUYURDU!

Haberimizin detaylarından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını öğrenebilir, yeni eğitim yılı ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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Okullar ne zaman açılacak? 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor? Ara tatiller ile ilgili son durum nedir?
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