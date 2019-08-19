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? 2019 - 2020 ne zaman başlıyor?

Ağustos ayının ortalarına gelmişken "?" sorusu gündeme geldi. Heyecanla bekleyen öğrenciler ile veliler "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Üç aylık yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala için de geri sayım başladı. Arkadaşlarına, öğretmenlerine kavuşmayı bekleyen öğrenciler aynı zamanda yaz tatillerinin bitmesine de üzülüyorlar. Eylül ayı için geri sayım başlamışken () 2019 – 2020 yeni eğitim öğretim yılının takvimini de açıkladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? ? İşte 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim yılı takvimi..

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:03
Okullar ne zaman açılacak? 2019 - 2020 yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Haziran ayında karnelerine kavuşup yaz tatiline giren öğrencileri şimdilerde heyecanı sardı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken yeni okul dönemi için de hazırlıklara başlandı. Yaz tatilinin bitmesine az bir zaman kala tatilin tadını doya doya çıkaran öğrenciler aynı zamanda okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için de gün sayıyor. Heyecan ve merak içerisinde yeni eğitim öğretim yılını bekleyen öğrenciler ve veliler için güncel takvimi açıkladı. İşte 2019 – 2020 eğitim öğretim yılı takvimi..

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB İLE 2019 – 2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ!

Haberimizin detaylarından okulların ne zaman açılacağını öğrenebilir, yeni eğitim öğretim yılı güncel takvime ulaşabilirsiniz.

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