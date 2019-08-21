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tercih kılavuzu yayında! 2019 ile DGS kontenjanları ve taban puanları…

tarafından Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları merak edildi. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler kontenjanlarına ve taban puanlarına bakmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru ile 2019 işlemlerinin başladığı duyuruldu. İşte ÖSYM ve 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi hakkında merak edilen ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 12:30
DGS tercih kılavuzu yayında! 2019 ÖSYM ile DGS kontenjanları ve taban puanları…

On binlerce öğrenci tercihlerinin başlamasıyla birlikte kılavuza bakmaya başladı. Heyecanla beklenen kılavuzu tarafından son dakika olarak açıklandı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen önlisans öğrencileri dört yıllık bölümlere geçmek için 21 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri aralığında tercih işlemlerini yapabilir. Peki 2019 ÖSYM ile DGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi ve DGS tercihleri hakkında tüm detaylar…

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, tercih yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM son dakika olarak DGS tercih kılavuzunu resmi sitesinden duyurdu. Haberimizin devamında 2019 DGS tercihleri hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz…

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihleri bugün itibariyle alınmaya başladı. ÖSYM'nin yayınladığı bilgi doğrultusunda DGS tercihleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

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DGS tercih kılavuzu yayında! 2019 ÖSYM ile DGS kontenjanları ve taban puanları…
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