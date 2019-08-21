DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2019 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte bilgiler

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitim programını dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek '2019 DGS tercih kılavuzu yayımlandı!' açıklamasını bekliyor. Zira, kılavuz ile beraber on binlerce aday DGS tercihlerini gerçekleştirecek. Bu doğrultuda da 'DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Tam bu noktada, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den konuyla ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU! KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2019 DGS tercih kılavuzu hakkında bilgi veren Aygün, Dikey Geçiş Sınavı kapsamında tercih işlemlerine yönelik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve tarih verdi.

İşte, son dakika açıklamasının tamamı ve sürece dair bilgiler;