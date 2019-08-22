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kayıtları için geri sayım başladı! Açıköğretim kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılacak?

kayıtları için geri sayım başladı. (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar..

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 11:13
Açıköğretim kayıtları için geri sayım başladı! Açıköğretim kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılacak?

Açıköğretim kayıtları için geri sayım başladı. Adayların merakla beklediği Açıköğretim kayıtları nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar..

AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini http://aof.anadolu.edu.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.

Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

Söz konusu tarihten sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvurularının kabul edilmeyeceği ve kayıtlarının yapılmayacağı uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, ikinci üniversite müracaatları da 2 Eylül-18 Ekim'de kabul edilecek.

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