BİLSEM kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak? 2019 MEB ile BİLSEM kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Bilim ve Sanat Eğitimi Merkezi mülakat sonuçlarının dün açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihleri ve işlemleri için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi. Eğitim merkezinde yabancı dil, öğrenme yöntemleri, iletişim becerileri gibi eğitimler alan öğrenciler aldıkları sonuçlara göre yerleşecekler. Öğrenciler Genel Yetenek, Resim ve Müzik alanlarında bireysel değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Bu kapsamda Genel Yetenek alanında bireysel değerlendirmeye tabi tutulan adaylar için taban puan 130, Resim alanında bu puan tüm sınıf düzeyleri için 90 ve Müzik alanında ise 70 olarak açıklandı.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Haberimizin detaylarından BİLSEM kayıtları ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilir, kayıt işlemlerinin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz.